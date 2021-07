Eriksen postou foto no hospital e disse estar bem - Reprodução

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 14:43

Copenhague (DIN) - A Uefa convidou o meia dinamarquês Christian Eriksen e os médicos que o salvaram durante uma parada cardíaca em campo para comparecerem à grande final do Euro 2020, em Wembley, na Inglaterra, no próximo domingo. A organização ainda não recebeu a confirmação de presença dos convidados para o evento. A informação é da agência "Reuters".

O caso de Eriksen marcou a atual edição do torneio europeu. O meia da Dinamarca sofreu um mal súbito na estreia da seleção na Eurocopa, no dia 12 de junho, na partida contra a Finlândia. Após cair no gramado já inconsciente, o dinamarquês foi reanimado em campo e levado às pressas para o hospital. Eriksen foi submetido a uma cirurgia para implementar um cardiodesfibrilador interno no coração, mas passa bem e já está se recuperando em Copenhague.

A UEFA garantiu que Eriksen, seus familiares e os paramédicos que ajudaram no resgate, foram convidados para a decisão do torneio no próximo domingo (11), às 16h, na capital inglesa. A Dinamarca, seleção do atleta, joga a semifinal contra a Inglaterra nesta quarta-feira (7).