Toni Kroos - AFP

Toni Kroos AFP

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 13:00

Alemanha - O fim da participação da Alemanha na Eurocopa pode se juntar a outra notícia triste para a seleção. De acordo com o jornal "Bild", o meia Toni Kroos deseja encerrar sua história na seleção da Alemanha após a campanha no torneio continental. Segundo o periódico, Kroos gostaria de voltar o foco 100% ao Real Madrid a partir de agora.

Kroos acumula 106 partidas com a camisa da Alemanha e 17 gols marcados. Protagonista na Copa do Mundo de 2014, no Brasil, quando a seleção conquistou o tetracampeonato, o meia participou de outros dois mundiais. Em 2010, quando fez sua estreia, e 2018, na campanha pífia em que os alemães terminaram em último no grupo com Suécia, México e Coreia do Sul.

Publicidade

Ainda de acordo com o jornal, a decisão será anunciada de forma oficial nos próximos dias. Kroos esteve em campo nesta terça-feira (29), na eliminação da Alemanha para a Inglaterra pelo placar de 2 a 0.