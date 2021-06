Abel Braga já trabalha no Lugano desde segunda-feira - Divulgação/Lugano

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 11:31

Depois de 20 anos, Abel Braga volta a trabalhar em um clube europeu. O treinador de 68 anos foi apresentado oficialmente nesta quarta-feira (30), mas já comandava os treinos desde segunda-feira no Lugano, da Suíça.

Abelão cumpriu 10 dias de quarentena em Milão, cidade italiana a 80Km de Lugano. O treinador foi apresentado no luxuoso Casinò Lugano, cassino e teatro projetado em 1804.



“A expectativa é a melhor possível. Vamos buscar fazer um trabalho que dê um rumo diferente ao clube. Temos um bom grupo de jogadores e vou apostar tudo neles. Estou muito motivado e feliz, no berço da cultura mundial, num país incrível, o que não tem preço. A estrutura à nossa disposição é excelente. Darei a minha vida para fazer o melhor por Lugano”, disse Abel Braga, hoje único técnico brasileiro em primeiras ligas da Europa.



Com contrato de um ano com opção de mais um, Abel Braga volta a comandar um clube europeu após 20 anos. A última vez foi o Olympique de Marseille, da França, em 2001. A estreia está programada para o dia 25 de julho, na abertura do Campeonato Suíço, contra o Zurich, dentro de casa.