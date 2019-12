Rio - Campeão mundial com o São Paulo em 2005, Lugano tem experiência em derrotar o Liverpool em uma final. Ao analisar uma possível final entre Flamengo e a equipe inglesa, o uruguaio fez muitos elogios aos dois times.

"Sinceramente acho o Flamengo como o time mais preparado para ser campeão do mundo nos últimos anos. Enfrenta o melhor time do mundo nos últimos dois anos, mas acho que foi o melhor time do mundo nos últimos seis meses", disse em entrevista ao Fox Sports.

O Flamengo já está na final do Mundial de Clubes. A equipe carioca derrotou o Al-Hali por 3 a 1. Nesta quarta-feira, o Liverpool enfrenta o Monterrey e se vencer será o adversário do Rubro-negro na decisão.