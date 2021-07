Paquetá e Neymar - AFP

Paquetá e NeymarAFP

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 16:51

Rio - O bom momento de Lucas Paquetá com a camisa da seleção brasileira vem repercutindo na imprensa europeia. O jornal espanhol "AS" elogiou o jogador do Lyon e afirmou que ele vem se tornando um grande parceiro de Neymar na equipe comandada por Tite.

Publicidade

"Paquetá se move, aparece e encosta na bola, deixando intervenções como a parede com Neymar contra o Peru, por exemplo. Além disso, ele também se destaca pelo quão incisivo procura ser com seus passes na intermediária", escreveu o jornal.



Lucas Paquetá, de 23 anos, foi revelado pelo Flamengo e se transferiu para o Milan no fim da temporada de 2018. Após não conseguir ir bem na Itália, o jogador acertou com o Lyon e foi um dos destaques do último Campeonato Frances.