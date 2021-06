Brasil x Colômbia. Richarlison. - Daniel Castelo Branco

Brasil x Colômbia. Richarlison.

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 16:57 | Atualizado 29/06/2021 17:11

Rio - As tentativas de evitar um dano milionário com a realização da Copa América no Brasil não deram muito certo, de acordo com a Conmebol. A entidade sul-americana estima um prejuízo entre US$ 15 milhões, cerca de R$ 74 milhões de reais e US$ 25 milhões, em torno de R$ 123 milhões. A informação é do site "UOL".

A ausência de público, menor quantidade de patrocínios e a queda de visibilidade da Copa América, são entre vários fatores que acarretaram no dano que a competição está sofrendo. O orçamento inicial da competição girava em torno de US$ 122 milhões, cerca de R$ 600 milhões de reais na cotação atual.

A ideia era de que, negociando com os governos de Argentina e Colômbia, a entidade planejaria ter pelo menos a presença de público nos estádios. No Brasil, tudo deu certo devido à arrecadação alta com a bilheteria.

No entanto, os dois países sul-americanos recusaram sediar a Copa América devido à pandemia do coronavírus no mundo. Entretanto, a Conmebol se reuniu com a CBF e presidente Jair Bolsonaro, que foi quando houve a transferência da competição para o Brasil.

O prejuízo de não realizar a competição neste ano era de US$ 50 milhões, sem contar o valor que as federações nacionais deixariam de receber. O número de 7.500 pessoas envolvidas na competição, entre delegações, staff da entidade e funcionários terceirizados, não é possível se tornar cabível com a quantidade enxuta que a Copa América realizou no Brasil, com apenas quatro sedes.

A transmissão na televisão sendo veiculada pelo SBT é menor que a da Globo, de acordo com os índices de audiência para São Paulo em torno de 15 pontos, enquanto que na Globo girava em 30 pontos, apesar da emissora de Sílvio Santos terem fechado negócio com cinco patrocinadores.

Portanto, é certo de que o valor gasto é maior do que o arrecadado pela entidade sul-americana, evidenciando o prejuízo milionário. Em caixa, a Conmebol possui ainda o valor de US$ 100 milhões, para poder cobrir o déficit.