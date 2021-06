David Beckham e Ed Sheeran na Eurocopa - AFP

David Beckham e Ed Sheeran na EurocopaAFP

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 15:48 | Atualizado 29/06/2021 15:49

Rio - O narrador Gustavo Villani cometeu uma grande gafe na transmissão do SporTV na vitória de 2 a 0 da Inglaterra sobre a Alemanha, na tarde desta terça-feira, pelas oitavas de final da Eurocopa. Ao ver o músico Ed Sheeran na arquibancada ao lado de David Beckham, Villani se confundiu e achou que se tratava do cantor norte-americano Jason Mraz.

“o carinha que canta i’m yours… ta na ponta da lingua… JASON MARS!!!!!!!!” pic.twitter.com/U8EPj7Gh08 — gabu (@wallsednh) June 29, 2021

O erro de Villani rapidamente viralizou na Web com os internautas se divertindo com a situação. O nome do narrador, inclusive, chegou a ficar entre os assuntos mais comentados do Twitter.