Harry Kane desencantou na Euro e marcou o segundo gol da Inglaterra sobre a Alemanha - AFP

Por Lance

Publicado 29/06/2021 15:05

A Inglaterra está nas quartas de final da Eurocopa. Nesta terça-feira, o English Team recebeu a Alemanha no Estádio de Wembley, em Londres, e venceu por 2 a 0. Os gols foram marcados por Sterling e Harry Kane. Na próxima fase, , em Roma, o adversário sairá do confronto entre Suécia e Ucrânia.



EQUILÍBRIO

A etapa inicial foi marcada pela igualdade das duas equipes. No início, a Alemanha chegou a pressionar e assustou com Havertz em cobrança de falta. Pouco depois, a Inglaterra cresceu no jogo e levou perigo ao gol de Neuer. Em chute de fora da área, Sterling quase marcou um golaço, mas o goleiro alemão evitou.



JOGO MORNO, MAS COM GOL

O segundo tempo não foi de muitas emoções até os 30 minutos. A Alemanha chegou a finalizar duas vezes, mas sem perigo, mas quem abriu o placar foi a Inglaterra. Kane tocou para Grealish na esquerda, que entregou para Luke Shaw. O lateral-esquerdo cruzou rasteiro e Sterling aparecer para abrir o placar.



PERDEU

Cinco minutos depois do gol inglês, a Alemanha teve grande chance de empatar, mas Müller desperdiçou. Havertz enfiou linda bola para o camisa 25, que ficou cara a cara com o goleiro Pickford. Da entrada da área, o jogador do Bayern de Munique bateu, mas a bola passou raspando pela trave.



FURACÃO

Quando a Alemanha tentou crescer, a Inglaterra aplicou um contra-ataque mortal para definir a vitória. Aos 40 minutos, a dupla Grealish e Luke Shaw funcionou novamente e o lateral tocou para o meia do Aston Villa, que cruzou na área. O atacante Harry Kane apareceu no meio da área para cabecear e fazer seu primeiro gol na competição.



SEQUÊNCIA

Classificada para as quartas de final da Eurocopa, a Inglaterra enfrentará Suécia ou Ucrânia na próxima fase. O jogo acontecerá no próximo sábado (3), no Estádio Olímpico de Roma, na Itália.