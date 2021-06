Arena Corinthians, em Itaquera - Divulgação Corinthians

Arena Corinthians, em ItaqueraDivulgação Corinthians

Por Lance

Publicado 29/06/2021 15:22

Rio - A CBF oficializou, nesta terça-feira, a mudança do clássico entre Flamengo e Fluminense para a Neo Química Arena, casa do Corinthians. O horário se manteve às 16h (de Brasília). A mudança se dá porque o Maracanã está à disposição da Conmebol para a final da Copa América.

A alteração dependia apenas do ok da CBF para ser confirmada. A escolha pelo estádio do Corinthians ocorreu por conta conta da qualidade do gramado, considerado por muitos o melhor do Brasil. O Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, era o plano B.



Esta é apenas a terceira vez em que Flamengo e Fluminense mediriam forças em solo paulista. Em 1942 e em 2016, os rivais se enfrentaram no Pacaembu, e ambos os clássicos terminaram 0 a 0.



Antes do clássico, o Flamengo tem pela frente o Cuiabá, quinta-feira, às 20h (de Brasília), na Arena Pantanal, pela oitava rodada do Brasileirão. Já o Fluminense entra em campo nesta quarta diante do Athletico-PR, em Volta Redonda, às 16h.