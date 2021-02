Benito Mussolini foi o fundador do Partido Nacional Fascista da Itália Reprodução

Conhecida por algumas torcidas organizadas simpáticas ao fascismo e à extrema direita, a Lazio assinou contrato com Romano Floriani Mussolini, bisneto do ditador italiano Benito Mussolini, morto em 1945 (nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial, foi executado por antifascistas quando tentava fugir para a Suíça). O jogador de 18 anos é lateral direito da equipe sub-19 e utiliza os dois sobrenomes na camisa.



"Na Lazio sou julgado unicamente por aquilo que jogo e não pelo meu sobrenome", disse o jogador à imprensa italiana.

Romano Floriani Mussolini é o filho da ex-política e atriz Alessandra Mussolini, que vem a ser a filha de Romano, quarto filho de Benito Mussolini com Rachele Guidi. O jovem jogador também é sobrinho-neto da famosa atriz Sophia Loren.

Apesar do sobrenome vinculado ao fundador do fascismo que governou a Itália entre 1922 e 1943 e aliado do nazista Adolf Hitler, Romano já declarou recentemente que só pensa em futebol e nos estudos. Sua mãe, em entrevista à agência de notícias Adnkronos, declarou: "O meu filho não quer interferência nas duas escolhas ou na sua vida privada.



Os primeiros passos de Romano no futebol foram pela rival Roma, quando tinha 13 anos. Agora na Lazio é considerado uma grande aposta da base. Seu treinador, Mauro Binachessi, afastou qualquer interferência no sobrenome para as oportunidades na equipe.



"Trata-se de um jovem humilde e que é muito promissor. Nunca falei com os pais dele sobre isso (sobrenome), a única coisa que nos importa é se merece jogar. Nada mais do que isso" disse Binachessi.



Os 'ultra' da Lazio, entretanto, podem pensar diferente. Inclusive há a preocupação de que o sobrenome Mussolini na camisa do clube possa representar um símbolo para os torcedores da extrema direita. Recentemente, o clube foi punido por manifestações antissemitas e também a favor do fascismo vindas da arquibancada.