Publicado 07/07/2021 17:24

Rio - O ex-piloto Carlos Reutmann, vice-campeão da Fórmula 1 em 1981, morreu nesta quarta-feira, em Rosário, na Argentina, aos 79 anos. O argentino lutava contra um câncer no fígado desde 2017.

"Papai partiu em paz e dignidade depois de lutar como um campeão com um coração forte e nobre que o acompanhou até o fim. Estou orgulhoso e abençoado pelo pai que tive. Eu sei que ele vai me acompanhar todos os dias da minha vida até que nos encontremos novamente na casa do senhor de mãos dadas", escreveu Cora Reutemann, filha de Carlos, nas redes sociais.

Reutemann deu entrada em um pronto-socorro no início de maio por conta de um sangramento no aparelho digestivo. Ele chegou a apresentar melhora, mas piorou alguns dias depois com um novo sangramento e uma descompensação hemodinâmica. Desde então, estava internado.