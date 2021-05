Zidane tem futuro incerto AFP

Por Lance

Publicado 15/05/2021 22:26

Rio - Zinédine Zidane não será o técnico do Real Madrid na próxima temporada. De acordo com informações da imprensa espanhola, o treinador francês já tomou sua decisão e os dois jogos restantes da La Liga deverão encerrar a segunda passagem do comandante no time merengue.



Segundo a rádio "Onda Cero", Zizou já avisou aos jogadores do Real Madrid que está de saída, independente do resultado final do Campeonato Espanhol. A duas rodadas do fim, o time da capital está a dois pontos do rival Atlético de Madrid. O anúncio, segundo o portal, foi feito antes do duelo com o Sevilla, no último domingo.

Publicidade

Neste sábado, em entrevista coletiva antes do duelo com o Athletic Bilbao, que acontece neste domingo, Zidane não confirmou a saída, mas deixou no ar um clima de adeus. Questionado sobre o futuro, o francês disse que "tudo pode acontecer".



"É muito chata esta resposta. A verdade é que faltam dois jogos. Não sei o que vai acontecer, pode acontecer de tudo. Isto é o Real Madrid. Não me vejo além do dia a dia. Pensam que sairia porque fujo da responsabilidade ou porque as coisas se complicam. Jamais", disse.



"Chega um momento em que tem que mudar porque é bom para o todo. Há momentos em que tem que estar, e outros em que tem que ir pelo bem de todos", concluiu.



POSSÍVEIS SUBSTITUTOS

A "Onda Cero", além de informar que Zidane não deverá continuar no Real Madrid, afirmou que o clube tem três nomes em mente para substituir Zizou. O primeiro é Massimiliano Allegri, que também é alvo da Juventus. Ex-jogador merengue, Raúl, atualmente no Real Madrid Castilla, é a segunda opção. A última é o germânico Joachim Löw, que deixará a Alemanha após a Eurocopa.