Publicado 07/07/2021 19:00

Rio - O ex-zagueiro da Argentina e campeão do mundo, em 1986, Oscar Ruggeri, criticou a postura de Neymar, após a vitória do Brasil sobre o Peru por 4 a 0, na fase de grupos da Copa América, no Nílton Santos. Oscar é comentarista da ESPN Argentina, e durante a programação, disse que "como é difícil de parar, eu, se pudesse, dava-lhe um grande pontapé". A informação é do site "UOL".

No entanto, o comentarista também disse que Neymar é um jogador diferenciado, mas comparou a postura com Messi e criticou a atitude do brasileiro quando o resultado está definido.

"O Neymar não tem quaisquer códigos de conduta em campo. Com o resultado de 4 a 0, faz uma finta, puxa para um lado, puxa para o outro. Aconteceu com o Peru. Com a equipe peruana destruída, ele continuava brincando com os adversários. Se o Messi faz 4 a 0, você não vai saber que o placar está assim".

Oscar Ruggeri conquistou títulos por Real Madrid e América do México. No currículo, é um dos poucos jogadores que se destacaram em três clubes argentinos: Boca Juniors, River Plate e San Lorenzo. Oscar é conhecido como o "El Cabezón", e foi um dos destaques na conquista da Copa do Mundo, em 1986. Após pendurar as chuteiras, treinou Chivas Gadalajara, Independiente e San Lorenzo.