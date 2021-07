Lionel Messi - Fernando Alves/Parceiro/Agência O Dia

Lionel MessiFernando Alves/Parceiro/Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 18:37

Rio - O talento de Messi tem encantado Tostão, campeão da Copa do Mundo de 1970 com a seleção brasileira. Na opinião do ex-jogador, o argentino já superou Maradona e bate de frente com Pelé no quesito talento.

"Me lembra o Pelé. A única diferença entre Pelé e Messi é que o Pelé era fisicamente mais forte e mais agressivo. Mais atleta. Messi é igual a Pelé em talento", declarou em entrevista à Rádio Villa Trinidad.

Publicidade

"Tenho uma opinião há muitos anos. Messi, depois de Pelé, é o melhor jogador do mundo. Até acima do Maradona, porque é mais completo que o Maradona. Um grande artilheiro, um grande passador e também mais regular, pois vem jogando no melhor nível há mais de 15 anos. Messi está sempre em forma. Ele teve uma carreira mais longa do que Maradona. Por isso é o segundo melhor jogador da história", completou.