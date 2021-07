Luto - Reprodução

Rio - Uma triste notícia para o esporte brasileiro. O campeão pan-americano Leandro Prates, de 39 anos, foi encontrado morto na Rodovia Fernão Dias, em São Paulo, na tarde da última terça-feira. Ele era cabo da Polícia Militar e e havia saído do trabalho na noite de segunda-feira e estava desaparecido.

De acordo com informações, o corpo do atleta e sua motocicleta foram encontrados em uma ribanceira. Ele teria batido com a moto e caído no precipício na altura do km 75 da Fernão Dias, sentido Minas Gerais. Além disso, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) também informou que há indícios de envolvimento em acidente.



Ao longo de sua carreira, Leandro Prates conquistou diversas medalhas, sendo a mais importante a de ouro na prova dos 1500 metros, nos jogos Pan-Americanos de 2011, em Guadalajara. A Confederação Brasileira de Atletismo lamentou a morte do atleta.

"O corredor baiano Leandro Prates Oliveira, um dos melhores meio-fundistas e fundistas do Brasil, nos deixou na noite desta segunda-feira (5/7). A CBAt e toda família abraça todos os seus familiares e amigos.

Leandro Prates foi bicampeão sul-americano, bicampeão Ibero-Americano e medalha de ouro nos 1.500 m nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, em 2011, no México. A história que o Leandro escreveu no Atletismo ficará pra sempre na nossa memória"