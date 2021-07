Tayana Medeiros - Comitê Paralímpico Brasileiro

Tayana MedeirosComitê Paralímpico Brasileiro

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 11:10

Rio - A UNIVERITAS – Centro Universitário Universus Veritas Rio de Janeiro será representada nas Paralimpíadas. A paratleta e estudante de Educação Física da Instituição, Tayana Medeiros, está classificada para a tão sonhada competição. O Comitê Olímpico Internacional (COI), juntamente com o Comitê Organizador de Tóquio 2020, o governo japonês e o Comitê Paralímpico Internacional (IPC), confirmaram que os Jogos Paralímpicos serão realizados entre 24 de agosto e 5 de setembro de 2021.

A tricampeã brasileira e campeã pan-americana de Halterofilismo contou do momento que conquistou a vaga: “Demorei uns dias para acreditar que estava classificada, mas depois a ficha foi caindo e vi que a responsabilidade de representar uma nação só estava aumentando. Foi um misto de pensamentos, lembrei de onde comecei até onde cheguei”, comemorou.

Publicidade

Tayana agradeceu todo apoio da UNIVERITAS, seja de professores e todos os alunos, no meu tão importante em sua carreira: “Me fez acreditar ainda mais no meu potencial e me fez ver meu futuro diferente. Quando estou em competições, os professores e alunos sempre me ajudaram bastante e nunca largaram minha mão”, destacou.

A carioca não pensa pequeno e ressaltou que busca “pelo menos um recorde brasileiro ou das Américas”. Para a superar ambas as marcas, Tayana precisa levantar um peso superior a 122 kg. Mas não tão complicado para ela, pois já atingiu esse número no Campeonato Brasileiro de Halterofilismo de 2019.

Publicidade

A previsão de embarque da delegação brasileira paralímpica de Halterofilismo é 4 de agosto. A antecedência para chegar em Tóquio, no Japão, é para se adaptar às diferentes condições locais e seguir com os treinamentos.

O grupo Ser Educacional disponibiliza o Bolsa Atleta, benefício visa proporcionar condições de estudos a alunos esportistas que se destacam e desejam representar qualquer instituição do grupo em competições esportivas regionais e nacionais.