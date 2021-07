Sheilla foi campeã olímpica em 2008 e 2012 - Imago Images

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 11:05

Rio - Na história dos Jogos Olímpicos, o vôlei é um dos esportes que mais deram alegrias aos brasileiros. Por 10 vezes, as seleções masculina e feminina estiveram no pódio da maior competição esportiva do planeta. Na edição que começa no dia 23, em Tóquio, um grupo de medalhistas de ouro terá a missão de analisar, nas transmissões da TV Globo e do SporTV, as partidas que acontecerão na Ariake Arena. A contagem regressiva para o evento chega aos 15 dias nesta quinta-feira, dia 8, e um novo nome reforça o grupo dourado: Sheilla Castro, campeã em Pequim 2008 e Londres 2012.

Sheilla se junta a suas companheiras na dupla conquista olímpica Fabi Alvim, Thaísa e Fabiana Claudino, além de Serginho (ouro em Atenas 2004 e Rio 2016 e prata em Pequim 2008 e Londres 2012), Nalbert (ouro em Atenas 2004), Carlão (ouro em Barcelona 1992) e Tande (ouro em Barcelona 1992). A escalação de craques marca presença nas mais de 200 horas de cobertura olímpica da TV Globo e nos quatro canais do SporTV dedicados ao evento.

“Quatro bicampeãs olímpicas nos comentários! Será muito legal ter tanta gente boa analisando as as partidas. Estou com aquele frio na barriga e estudando muito. As meninas da seleção são minhas amigas, eram minhas companheiras até bem pouco tempo atrás, e é claro que quero vê-las no pódio”, diz Sheilla, convidada do podcast "Na Rede com Nalbert", do portal "globoesporte.com".



Nesta quinta-feira, dia 8, o ‘Jornal Nacional’ celebra a marca de 15 dias para os Jogos com mais um episódio da série de reportagens olímpicas. Nas praias cariocas, o repórter Kiko Menezes conversa com os medalhistas olímpicos Bruno Rezende e Jackie Silva sobre a ligação do vôlei com o Rio de Janeiro. No ‘Jornal da Globo’, Guilherme Roseguini mostra como o olfato dos atletas interfere em suas performances na série “Sentidos Olímpicos”.

A fase decisiva da etapa de Gstaad, na Suíça, do Circuito Mundial de Vôlei de Praia é atração ao vivo no SporTV2, a partir das 8h de sábado, dia 10. A final masculina começa às 13h, e, entre as mulheres, a decisão acontece no domingo, às 9h30. O ge.globo também traz o noticiário completo deste que é o último teste de três duplas brasileiras classificadas os Jogos de Tóquio: Evandro/Bruno Schmidt, Ágatha/Duda e Ana Patrícia/Rebecca.



Pâmela Rosa, uma das esperanças de medalha brasileira na estreia olímpica do skate é a personagem do segundo episódio de “Crônicas do Uchôa”, do ‘Esporte Espetacular’ de domingo, dia 11. Também no programa, “Atletas do Meu Brasil” homenageia o nadador Gustavo Borges, e em “Minha Medalha”, a atacante Cristiane, relembra a prata do futebol feminino nos Jogos de Atenas-2004. Madrinha do Time Brasil, a cantora Claudia Leitte conversa com o ginasta Arthur Nory no último episódio do quadro “De Papo com a Madrinha”. À noite, o ‘Fantástico’ exibe o terceiro episódio da série “A Construção do Atleta”, que mostra as estratégias e superstições dos atletas quando as medalhas estão em jogo.