Maracanã vai receber final da Copa América - Divulgação / Maracanã

Maracanã vai receber final da Copa AméricaDivulgação / Maracanã

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 10:41

Rio - O gramado do Maracanã está pronto para receber a grande final da Copa América no próximo sábado entre Brasil e Argentina. Nesta quarta, o engenheiro agrônomo do estádio, Gabriel Rodrigues, realizou mais um teste de performance utilizando equipamentos que medem tração, umidade, compactação e altura de corte. O Maracanã é o único estádio de futebol do Brasil que possui esta tecnologia.

Publicidade

A importância de se constatar a boa fertilidade do solo com o equipamento pogo reflete diretamente no bom crescimento da grama. O medidor de tração simula a ação da chuteira no gramado. Já o penetrômetro mede a compactação do campo enquanto o prisma de gauge afere a altura da grama. Na decisão de sábado, ela ficará com 22mm. Para finalizar foi medida a umidade do campo, que determina a necessidade de irrigação ao longo do dia e na hora do jogo. Esses parâmetros garantem a um nível de excelência em jogabilidade.



Vale lembrar que desde a madrugada do dia 24 de junho os profissionais da Greenleaf trabalham diariamente na manutenção do gramado do Maracanã. O mesmo foi trocado parcialmente por um novo que mistura as gramas bermuda celebration e ryegrass (inverno).