Adriano Imperador comemora gol do título da Copa América sobre a Argentina - Reprodução

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 15:55

Rio - Campeão da Copa América, em 2004, pela seleção brasileira, Luís Fabiano revelou que o gol de Adriano mudou o rumo da partida na final da competição. Em entrevista à Band News FM, o ex-jogador disse que não faltou garra para buscar a vitória.



"Uma final emocionante. A gente estava perdendo até os minutos finais. Em um lance de luta, raça, determinação, saiu o gol do Adriano. Foi um lance meio estranho, eu quase dei com o pé na cara do Coloccini e a bola sobrou para o Adriano fazer o gol".

Além disso, pediu ao Adriano para que a equipe respeitasse os argentinos a fim de evitar confusão no final da partida.



"Minutos antes, eu e o Adriano já estávamos combinando de mostrar que a Argentina poderia ganhar, mas que tinha que respeitar, sem fazer palhaçada, senão o negócio ia ficar feio. Mas a gente fez o gol. Ali, a Argentina desabou, não esperava. Eu ia bater o quinto pênalti e nem precisei. Foi 4 a 1 nos pênaltis. Eles erraram 3 e a gente fez todos".