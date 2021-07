Agentes da CET-Rio e da Comlurb limpam a pista da Avenida Brasil - REPRODUÇÃO TWITTER/COR

Por O Dia

Publicado 12/07/2021 06:58 | Atualizado 12/07/2021 10:30

Rio - Quem atravessou a Avenida Brasil na manhã desta segunda-feira (12) precisou de uma dose a mais de paciência. Um ônibus modelo frescão bateu na mureta central por volta das 6h, na altura do Caju, sentido Centro, e o acidente causou retenção em parte da via para quem tentava chegar à região central do Rio. O trecho foi totalmente liberado por volta das 7h30.

ATUALIZAÇÃO - AV. BRASIL | VIA LIBERADA após acidente com ônibus, na altura do Caju, sentido Centro. Congestionamento desde o Jardim América.#avbrasil#viasexpressas https://t.co/IazYVzEsPC — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) July 12, 2021 Por volta das 9h, um acidente com ônibus também prejudicou o trânsito na Avenida Brasil, sentido Zona Oeste. O veículo colidiu no ponto de ônibus na altura da Penha. Não houve feridos. Por volta das 9h, um acidente com ônibus também prejudicou o trânsito na Avenida Brasil, sentido Zona Oeste. O veículo colidiu no ponto de ônibus na altura da Penha. Não houve feridos.

Ônibus capota na RJ-155

Um ônibus de um estaleiro da Brasfels perdeu a direção, capotou e caiu em um rio na manhã desta segunda-feira, na RJ-155, na altura do distrito de Lídice, em Rio Claro, Região do Médio Paraíba do Rio. De acordo com uma testemunha que está no local, o acidente deixou 24 trabalhadores da empresa feridos, um deles está em estado grave. Ainda não há informações sobre mortes.

