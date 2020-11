Homem saí de carro e se perde em meio ao engarrafamento na BR-101 Reprodução / Tv Globo

Por O Dia

Publicado 23/11/2020 09:10 | Atualizado 23/11/2020 11:19

Rio - Um homem, que estava no engarrafamento da BR-101 , na altura da praça do pedágio, em São Gonçalo, na manhã desta segunda-feira, saiu do carro para usar um posto de auxílio e ao voltar, o trânsito andou e ele acabou se perdendo. Nas imagens registradas pelo Globocop, da TV Globo, o homem aparece correndo e procurando o carro em meio ao engarrafamento de mais de três quilômetros.

fotogaleria

Publicidade

Ele chegou a pedir ajuda para outros motoristas que também estavam no trânsito e usou o aparelho de celular de alguns para tentar encontrar o seu carro. As imagens mostram que o homem passou mais de 30 minutos procurando pelo automóvel e, em alguns momentos, ele aparece gesticulando e colocando a mão na cabeça.

Às 8h28, ele conseguiu encontrar o carro no qual estava no meio do trânsito. O homem era o motorista, e ao deixar o veículo, uma mulher que o acompanhava assumiu a direção. Ao encontrar o carro, ele assumiu o volante novamente.

Publicidade

Uma carreata tombou na BR-101, no quilômetro 303,3, sentido Rio, em São Gonçalo, por volta das 5h da manhã, causou o grande engarrafamento na volta do feriadão. De acordo com a concessionária que administra a via, às 6h30 havia retenção de três quilômetros em direção à Ponte Rio-Niterói.