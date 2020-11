Carreta tomba e provoca trânsito lento na BR-101 Reprodução / Tv Globo

Por O Dia

Publicado 23/11/2020 07:57 | Atualizado 23/11/2020 09:21

Rio - Uma carreata tombou na BR-101, no quilômetro 303,3, sentido Rio, em São Gonçalo, por volta das 5h da manhã desta segunda-feira, e causa um grande engarrafamento na volta do feriadão. De acordo com a concessionária, às 6h30 havia retenção de três quilômetros em direção à Ponte Rio-Niterói.

A pista sentido Rio ficou parcialmente fechada e às 6h53 foi totalmente interditada para o destombamento do caminhão. Ainda segundo a concessionária, as equipes atuam no local e não há previsão para liberação total da via.

Às 7h05, uma faixa foi liberada ao trânsito e veículos passavam pelo local com lentidão.

Os dois ocupantes do caminhão foram atendidos e liberados no local.

A concessionária informou que a faixa foi liberada às 7h20 e o caminhão removido. O trânsito segue parcialmente interditado no sentido Niterói.