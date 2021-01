BR-101 apresenta fluxo intenso no sentido Rio de Janeiro Reprodução/Arteris Fluminense

Por O Dia

Publicado 03/01/2021 17:59 | Atualizado 03/01/2021 19:12

Rio - Cariocas e turistas que optaram por deixar a Região dos Lagos na tarde deste domingo (3), enfrentam um longo congestionamento no retorno para a casa. Há registros de lentidão na Via Lagos (RJ-104), na pista sentido Rio de Janeiro. De acordo com informações da CRR Via Lagos, o fluxo é intenso e há lentidão entre os km 29 e km 0, devido a excesso de veículos. Pista sentido Região dos Lagos com tráfego normal. Atualizado às 19h01.

O motorista que estiver voltando para a casa pela BR-101 também enfrenta problemas de engarrafamento. De acordo com a Arteris Fluminense, há lentidão do km 203 ao 206, sentido Rio de Janeiro, em Casimiro de Abreu. Também há fluxo intenso no sentido Rio de Janeiro com retenções em pontos alternados do km 292 ao 296, em Itaboraí. Atualizado às 19h00. Demais trechos fluem normalmente!

Já na Ponte Rio-Niterói, tanto no sentido Rio quanto no sentido Niterói se encontram sem engarrafamento. De acordo com a Ecoponte, o trânsito está normal. Atualizada às 19h.

Na Linha Vermelha, a pista sentido Centro está totalmente liberada após ser retirado da pista um carro que se envolveu em um acidente no trecho da via próximo do Hospital do Fundão. O trânsito está normalizado e não há registro de pontos de lentidão.





De acordo com a concessionária, na volta do Réveillon, são esperados 41 mil veículos no dia 2 de janeiro e outros 54 mil no dia 3. A CRR Via Lagos, concessionária que administra a RJ-124, havia estimado que cerca de 400 mil veículos passariam pela rodovia durante o período do Ano Novo , entre este domingo (27) e o dia 6 de janeiro.De acordo com a concessionária, na volta do Réveillon, são esperados 41 mil veículos no dia 2 de janeiro e outros 54 mil no dia 3.