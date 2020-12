Cerca de 400 mil veículos são esperados para o Ano Novo na Região dos Lagos Imagem de internet

Por O Dia

Publicado 28/12/2020 14:42

Cabo Frio - A CCR ViaLagos, concessionária que administra a RJ-124, tem a estimativa de que cerca de 400 mil veículos passem pela rodovia durante o período do Ano Novo, entre este domingo (27) e o dia 6 de janeiro.



De acordo com a concessionária, os dias 30 e 31 de dezembro serão os mais movimentados durante todo o período, onde a previsão é que passem 41 e 46 mil veículos, respectivamente.



Na volta do Réveillon, são esperados 41 mil veículos no dia 2 de janeiro e outros 54 mil no dia 3.



De olho na segurança e no conforto dos clientes, todas as equipes de atendimento da Concessionária estarão reforçadas e atuando 24 horas com as devidas medidas de higienização, intensificadas desde o início da pandemia. Painéis luminosos ao longo da rodovia e o site da empresa divulgam mensagens de conscientização e orientações de prevenção ao coronavírus.



A Polícia Militar Rodoviária intensificará as fiscalizações na via e o CPROEIS, Programa Estadual de Integração na Segurança, da Polícia Militar, atuará na praça de pedágio fiscalizando a evasão de pedágio - infração grave sujeita a multa que pode causar acidentes.



A CCR ViaLagos opera com câmeras de monitoramento de tráfego ao longo da via e três bases de atendimento ao cliente, que contam com colaboradores e viaturas de inspeção, guinchos e ambulâncias UTI e de resgate. Duas bases estão localizadas no sentido Região dos Lagos, nos quilômetros 21,5 (Rio Bonito – ao lado da praça de pedágio) e 40,5 (Araruama); e uma no sentido Rio de Janeiro, no quilômetro 56 (São Pedro da Aldeia).



É recomendável que o motorista, antes de viajar, verifique as condições gerais do veículo como as lanternas e faróis, calibragem dos pneus, filtro de ar e os níveis de água e óleo do motor e também o de combustível. É importante obedecer à sinalização e os limites de velocidade da rodovia para evitar acidentes.