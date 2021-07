Congresso Mundial de Arquitetos apresenta propostas para novos modelos de cidade - Foto: Divulgação

Publicado 22/07/2021 15:30

Rio - O Congresso Mundial de Arquitetos (UIA2021RIO) apresentou, na manhã desta quinta-feira, um documento que propõe mudanças objetivas para novos modelos de cidade após a pandemia do novo coronavírus. A Carta do Rio é um manifesto de profissionais da arquitetura e urbanismo atento às mudanças climáticas, à desigualdade e outras pautas sociais.

"A Carta do Rio não é só uma declaração de princípios, como costumam ser as cartas resultantes de congressos ao redor do mundo. Ela avança para ser, de fato, propositiva. Essas propostas significam o desejo e a esperança dos que participaram do UIA2021RIO para a construção de um mundo melhor. Para o Brasil, queremos deixar a nossa contribuição com a entrega da carta para os prefeitos de cidades brasileiras, que podem se basear no documento para defender um planejamento urbano que considere sempre a diversidade e o bem-estar dos habitantes como foco principal", ressaltou o Presidente do Comitê Executivo do UIA2021RIO, Sérgio Magalhães.

O projeto será entregue aos prefeitos de todas as capitais do Brasil para que as medidas propostas sejam estudadas e implementadas. O documento foi pensado a partir das diretrizes da Organização das Nações Unidas (ONU), pela ONU-Habitat e pela UNESCO nos Objetivos do Milênio e na Nova Agenda Urbana. A Carta do Rio entende que a pandemia da Covid-19 é um momento para a avaliação de políticas públicas.