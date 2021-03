Gatito CARL DE SOUZA / AFP

Por O Dia

Publicado 17/03/2021 11:30 | Atualizado 17/03/2021 14:56

Rio - O interesse do Ajax no goleiro Hugo Souza, de 22 anos, fez com que o nome de Gatito Fernández voltasse a ser ventilado no Flamengo. O nome do goleiro paraguaio é bem avaliado no Rubro-Negro e caso o jovem realmente saia do clube da Gávea, o jogador do Botafogo pode entrar na pauta rubro-negra.

Gatito Fernández teve uma temporada complicada no Botafogo, mas por ora permanece no clube carioca. Ele tem vínculo com o Glorioso até o fim de 2021 e já poderia assinar um pré-contrato com qualquer clube a partir de junho.

O paraguaio já foi ventilado pelo Flamengo em outros momentos. Porém, o Botafogo jamais se mostrou disposto a negociar o jogador com o Rubro-Negro. Porém, com o contrato do atleta se encerrando e após o desgaste que o jogador viveu em General Severiano em 2020, a possibilidade dele atuar no Rubro-Negro, caso exista interesse do Flamengo pode ser maior.