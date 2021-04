Botafogo X Vasco duelam em partida válida pela primeira rodada da Taça Rio, no Estádio Nilton Santos. Foto: Daniel Castelo Branco / Agência O Dia. Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 14/04/2021 14:47

Rio - Um dos jogadores mais identificados com o Botafogo do atual elenco, Gatito Fernández esteve perto de ir para o São Paulo antes de assinar com o Glorioso. Em entrevista ao jornalista Jorge Nicola, o empresário Régis Marques, revelou uma situação curiosa, no fim de 2016.

"Quando saiu o Rogério Ceni (se aposentou), o São Paulo queria o Gatito. Mas o Rogério Ceni (então treinador) preferiu o Sidão", afirmou. Na época, Sidão era titular do Botafogo e acabou indo para o São Paulo. O clube carioca foi atrás de Gatito Fernández, que estava se destacando no Figueirense.

Gatito tem contrato com o Botafogo até o fim do ano. O jogador volta e meia tem seu nome ventilado no Flamengo, clube que atualmente tem Rogério Ceni como treinador. Amigo de Gato Fernández, pai de Gatito, Régis também opinou sobre o futuro do goleiro do Botafogo.

"Quem cuida do Gatito é mais o pai dele. Somos amigos. Não vai parar não. Está com a mesma lesão (edema ósseo), tentou voltar antes e não conseguiu. Está recuperando de uma lesão mal curada, já deve estar treinando daqui a pouco. Vai ficar até o fim do ano no Botafogo e ficar com passe livre no final do ano", acredita.