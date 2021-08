Victor Sá é o novo reforço do Al Jazira - Foto: Divulgação/Al Jazira

Publicado 18/08/2021 18:54

Após duas temporadas defendendo o Wolfsburg, o atacante Victor Sá foi contratado pelo Al Jazira, dos Emirados Árabes. O brasileiro foi anunciado na última terça-feira (17). O jogador foi contratado em definitivo e o valor da negociação girou em torno de 3 milhões de euros.

Victor chega como a principal contratação da equipe do Al Jazira para a temporada. Pelo Wolfsburg, o atacante brasileiro atuou em um total de 68 jogos, marcou nove gols e deu oito assistências para os seus companheiros de time.

- As minhas expectativas são as melhores possíveis. Estou muito feliz de estar aqui no Al Jazira, estou muito motivado. O Al Jazira é uma das maiores equipes aqui dos Emirados. Desde que cheguei aqui eu tenho recebido um carinho muito grande de todos, uma recepção muito boa, isso me deixa muito feliz - disse.

Recentemente o Flamengo esteve muito próximo de repatriar o jogador, porém o negócio não andou. Atual campeão da liga, o Al Jazira também disputará a Champions da Ásia, o que Victor destacou, como um dos motivos que o levaram a aceitar a proposta da equipe.

- Essa minha chegada ao Al Jazira eu vejo como um novo desafio na minha vida. O clube tem uma estrutura muito boa, é coisa de primeiro mundo. É uma equipe que briga por títulos, vai disputar a Champions da Ásia, então espero que a gente possa conquistar todos os objetivos do clube na temporada - concluiu.