Jonathan Couto e Sarah Poncio Reprodução

Por O Dia

Publicado 29/04/2021 05:00

fotogaleria Oficialmente Jonathan Couto e Sarah Poncio ainda estão casados, só que os dois não dividem o mesmo teto nem aparecem mais juntos nas redes sociais. Desde o final do ano passado, os boatos sobre uma possível separação vão ganhando e perdendo a força. Mas, se depender do empresário, a paz vai voltar reinar entre os dois. Jonathan procurou recentemente a ajuda de um psicólogo clínico e especialista em terapia de casais para tentar recuperar a união com a filha do Pastor Márcio Poncio.

"Ele é uma pessoa extraordinária, um rapaz muito bacana que me procurou visando melhorar a sua pessoa, o autoconhecimento e buscando ter uma vida emocional mais saudável. O Jonathan tem me surpreendido pelo crescimento e pela maturidade que vem conseguindo em tão pouco tempo", conta Cleo Holanda, que também trabalha com performance de atletas.

Por questões éticas, Cleo não entra muito em detalhes sobre o tratamento de Jonathan, mas deu pistas de que o empresário luta por uma reconciliação. "Eu acredito que não há nada de concreto ainda. Jonathan é um rapaz bastante ligado à família, focado nos filhos e é perceptível o desejo dele de resgatar a família e reestruturá-la", explica o psicólogo, que acha possível a retomada de um casamento através da terapia. "Um psicólogo ou um terapeuta não pode prometer nada porque aí ele seria um impostor, mas dentro do processo terapêutico, é possível trabalhar as emoções e as relações e recuperá-las. Vale lembrar que um casamento depende de duas pessoas e essa ligação sempre tem a ver com ação e reação. Obviamente, se eu posso mudar a minha ação, eu posso mudar a reação do outro", ensina.

Jonathan também saiu recentemente da Mansão dos Poncio, na Barra da Tijuca, e foi morar sozinho em um apartamento de amigos. Sarah continua na casa com os filhos e os comentários são que ela está diferente. Além de colocar um piercing e fazer uma tatuagem, a influenciadora também está mais soltinha na internet até fazendo dancinhas no tik tok. Entre os mais próximos da família, corre solto o bafafá que a filha do Pastor Márcio parece se sentir mais livre desde que o marido foi embora.