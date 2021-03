Por O Dia

Esta coluna de apenas seis leitores soube que Jonathan Costa está prestes a embarcar em seu primeiro reality show na TV. Segundo a coluna apurou, o DJ e herdeiro da 'Furacão 2000' está com contrato fechado para participar da próxima edição do 'Power Couple', da Record TV, ao lado de sua namorada, a empresária Carolina Santos, de 31 anos. Esta colunista procurou Jonathan, que negou a informação.

O reality está previsto para estrear em maio. No ano passado, a atração precisou ser cancelada por conta da pandemia de Covid-19. Assim como os participantes de 'A Fazenda', os futuros casais que irão se confinar no 'Power Couple' deverão fazer uma quarentena em um pré-confinamento para evitar que alguém entre no programa contaminado com o novo coronavírus.