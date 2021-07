Ceni não consegue entender o que se passa dentro de campo - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 06/07/2021 00:00

A derrota no clássico contra o Fluminense, no último domingo, deixou claro que Rogério Ceni tem uma enorme dificuldade em entender o que se passa dentro de campo durante os jogos do Flamengo. Suas substituições geralmente são as mesmas - até mesmo em virtude dos desfalques do rubro-negro nesse período de Eliminatórias/Copa América - mas muitas vezes equivocadas. Desde que Gerson se despediu do Fla, o garoto João Gomes assumiu a titularidade, mas foi substituído em todos os jogos até aqui. Curiosamente ou não, exceção ao jogo contra o Juventude, sempre que o camisa 35 foi sacado o Flamengo perdeu o controle do meio campo. Após a derrota pro Flu, Rogério demorou quase uma hora para falar em entrevista coletiva e, quando falou, se mostrou incomodado com os questionamentos.

O discurso se parece com o do catalão Domenec Torrent, ex-treinador do Fla e que, por vezes, optou pela ironia ao invés de abrir os olhos para o real problema do time. Dome foi demitido após uma goleada sofrida para o Atlético-MG. Curiosamente, o Galo é o próximo adversário do Flamengo.