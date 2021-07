Lukas Podolski - Divulgação

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 19:45

Rio - O sonho do Fortaleza de contar com o atacante Lucas Podolski acabou. O jogador, de 36 anos, vai atuar no Górnik Zabrze, da Polônia, país natal do atleta, que defendeu a seleção alemã e foi campeão da Copa de 2014. Em contato com o portal "UOL", o presidente do clube cearense, Marcelo Paz, falou sobre a negociação com o jogador estrangeiro.

"'Fizemos uma proposta e chegamos a ter uma reunião com ele via Zoom, falando sobre o clube, a cidade, o Campeonato Brasileiro, uma coisa bem mais aproximada. Foi uma conversa boa, mas ele ficou de pensar, ainda estava de férias com a família, e ontem [domingo] vazou a notícia e gerou toda essa repercussão. Nossa torcida fez um movimento absurdo, ele teve o Instagram 'invadido', até voltamos a falar com ele, que disse que estava encantando, mas acabou fechando com o time da Polônia'', lamentou.



Podolski tem uma proximidade com o futebol brasileiro, em especial com o Flamengo. Em 2014, quando a Alemanha conquistou a Copa no Brasil, o jogador vestiu a camisa do Rubro-Negro em algumas oportunidades. Depois, o atacante já fez alguns acenos a clube carioca nas redes sociais.