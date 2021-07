Lucas Mugni - Divulgação/Flamengo

Lucas MugniDivulgação/Flamengo

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 20:20

Rio - O apoiador argentino Lucas Mugni está próximo de defender a Chapecoense. Aos 29 anos, o atleta foi indicado por Jair Ventura, que trabalhou com o jogador no Sport Recife na última temporada, e está com o acero encaminhado com o novo clube. As informações são do portal "globoesporte.com."

Publicidade

No Sport, Mugni era apontado como peça fundamental no esquema de Jair Ventura. O meia disputou 23 partidas pelo clube pernambucano. O Leão lutou contra o rebaixamento na última temporada e acabou permanecendo.



Lucas Mugni teve sua passagem mais marcante pelo futebol brasileiro, quando defendeu o Flamengo. Ele atuou pelo clube carioca nas temporadas de 2014 e 2015. Formado pelo Colón, do país em que nasceu, o jogador argentino também passou por outros clubes como Lanús, Éverton (Chile), Rayo Majadahonda (Espanha) e Oriente Petrolero (Bolívia).