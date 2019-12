Sport anuncia contratação de velho conhecido da torcida do Flamengo

Rio - De volta à elite do futebol brasileiro, o Sport segue se reforçando visando a próxima temporada. Nesta segunda-feira, o clube pernambucano anunciou a contratação do meia argentino Lucas Mugni, que estava no Oriente Petrolero, da Bolívia. Com passagem apenas pelo Flamengo no Brasil, o atleta de 27 anos terá contrato até o fim do próximo ano.

O Sport tem mais um reforço para a temporada 2020, o argentino Lucas Mugni!



Natural da cidade de Santa Fé, na Argentina, Mugni disputou as últimas duas temporadas como titular no time do Oriente Petrolero. Foram 46 partidas e dez gols marcados, entre confrontos da Liga Boliviana e da Copa Sul-Americana.

Com a camisa do Flamengo, Mugni disputou 46 jogos e marcou cinco gols, saindo por empréstimo ao Newell’s Old Boys, da Argentina. Além do meia, o Sport anunciou mais quatro contratações. Foram elas o goleiro Carlos Eduardo, os volantes Betinho e Jean Patrick e o atacante Ewandro