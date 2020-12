(FILES) In this file photo taken on June 23, 2006 Argentinian football legend and part-time television sports commentator Diego Maradona smiles while watching action from the press tribune during the opening round Group H World Cup football match between Saudi Arabia and Spain at Kaiserslautern's Fritz-Walter Stadium. - Argentine football legend Diego Maradona has died at the age of 60, his spokesman announced on November 25, 2020. (Photo by Roberto SCHMIDT / AFP) AFP

Por O Dia

Publicado 11/12/2020 15:54

Argentina - Após morrer no mês passado aos 60 anos, Maradona deixou diversos bens de herança, o que pode causar problemas judiciais entre familiares, em seus imóveis. Um deles é o anel, que segundo o jornal Clarín, que Diego ganhou em 2018, quando assumiu o cargo de CEO de futebol do Dinamo Brest, da Bielorrússia. A jóia é avaliada em 300 mil dólares (cerca de R$ 1,5 milhão).

Ao chegar no país, Maradona recebeu diversos presentes inusitados, como um Overcomer Hunta, um carro-anfíbio usado para fins militares pago pelo clube. A chegada do ex-jogador causou muita euforia entre os torcedores do time.

Publicidade

Apesar disso, o anel foi o objeto preferido por Maradona, que começou a usá-lo já no primeiro dia do clube, em sua mão direita. Desde então, não o abandonou.

Ao assumir o Gimnasia, último clube em que teve participação, o anel virou amuleto da sorte. Isso se deu depois que o treinador utilizou a peça e começou a ter uma boa sequência de resultados.