MT marca o único gol do jogo e é abraçado pelos companheiros - ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 06/07/2021 00:00

Apesar de jogos bem abaixo da crítica, a dupla Vasco e Botafogo não perdeu na rodada da Série B do Brasileirão. A campanha das duas equipes é bem parecida. Enquanto o Vasco está na 6ª colocação com 13 pontos, o Botafogo, com um jogo a menos, ocupa o 9º lugar, com um ponto a menos que o rival carioca. Se a dupla carioca deseja voltar sem sustos, é necessário ter mais equilíbrio.