Publicado 06/07/2021 00:00

Depois de jogos eletrizantes nas quartas de final, Itália, Espanha, Dinamarca e Inglaterra se classificaram para as semifinais que começam na tarde de hoje. Às 16h, italianos e espanhóis duelam em busca de uma vaga na grande decisão. Do lado italiano, a lesão do lateral esquerdo Spinazzola, um dos melhores jogadores da Euro, credencia Emerson Palmieri, brasileiro naturalizado italiano, para ser titular. A Espanha, por sua vez, precisa ajustar a pontaria.