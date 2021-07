Brasil e Argentina irão decidir a Copa América - Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 16:52

Rio - Durante o Seleção SporTV, o apresentador André Rizek criticou a liberação de 10% do público na final da Copa América, entre Brasil e Argentina, amanhã, às 21h, no Maracanã. A medida foi enviada pela Conmebol para a Prefeitura do RJ que acatou o pedido.

Após manifestar indignação com a notícia, Rizek disse que torce para que tudo dê certo na decisão e não provoque mais infecções da Covid-19 no país.

"É um absurdo. Como brasileiro, só me resta torcer que dê tudo certo. Que esses 10% (de torcedores) não piorem o que já está ruim na pandemia aqui no Brasil. Vamos torcer. Vamos torcer muito".

Quanto a decisão, o Poder Executivo determinou que a Conmebol fique atento com as medidas estabelecidas frente aos 6.500 torcedores.

"Realização de testagem contra a Covid-19 em quem for acessar o estádio dentro das 48 horas que antecedem a partida; Proibição de pessoas com testagem positiva para covid-19 de entrarem no estádio e Acomodação do público sentado, assegurando o espaço mínimo de 2 metros entre cada pessoa ou família".