Conmebol mudou regulamento da Copa América por causa da Covid-19Reprodução

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 14:40

Rio - A final da Copa América disputada entre Brasil e Argentina, no Maracanã, poderá ter público. De acordo com informações do portal "UOL", a Conmebol e a Prefeitura do Rio estão avaliando a possibilidade ter liberar a presença de cinco mil pessoas para o confronto.

Ainda não está definido como será feita a distribuição das entradas, mas está descartada a venda de ingressos. A ideia é que essa novidade seja confirmada ainda nesta quinta-feira. A Prefeitura do Rio deixou a negociação nas mãos da Secretaria Municipal de Saúde. Apesar da informação do portal, não houve um posicionamento oficial tanto da Prefeitura, quanto da entidade sul-americana.



O protocolo oferecido pela Conmebol para as autoridades do Rio diz que todas as pessoas que tiverem a entrada liberada terão que se submeter a um teste de covid-19 e vão precisar cumprir protocolos sanitários. O exemplo a ser seguido é o da final da Libertadores entre Palmeiras e Santos. A possibilidade ainda não foi comunicada oficialmente nem à seleção brasileira e nem para a seleção argentina.