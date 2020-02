Vídeo: jovem relata caso de racismo e xenofobia no metrô

Rio - Uma jovem utilizou as redes sociais para denunciar um caso de racismo dentro de um vagão do metrô, na sexta-feira. Marie Okabayashi, estudante de direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), filmou as agressões verbais de uma idosa que viajava na mesma composição, que a chamou de "chinesa porca". O caso aconteceu na estação Siqueira Campos, em Copacabana.

No Twitter, a estudante relatou as ofensas que sofreu. Segundo ela, a mulher falava alto e sozinha, sem que os passageiros dessem atenção. O vídeo, gravado pela estudante, já foi compartilhado mais de 17 mil vezes. Nas imagens é possível ver e ouvir a mulher afirmar que todos os cidadãos chineses estão "infectados com o coronavírus".

ontem, no @metro_rio, essa mulher esperou eu me dirigir p porta do vagão para gritar "OLHA A CHINESA SAINDO, SUA CHINESA PORCA", "NOJENTA" e "FICA AÍ ESPALHANDO DOENÇA PARA TODOS NÓS". me ajudem a identificar essa racista para fazer um b.o decente :) pic.twitter.com/SYGcnYdjqn — marie (@mrkbysh) February 1, 2020

"Dentre as atrocidades (ditas pela idosa): “quando eu vejo um chinês eu atravesso a rua”, “não compraria uma coca fechada desse povo, porque eles contaminam tudo”, “os coreanos, tailandeses e esse resto também são um horror!”, “invadem nosso país, roubam os empregos do nosso povo, espalham doenças”, publicou na rede social.

Além dos ataques à jovem, Marie relatou que a idosa também chegou a dizer que os negros não são sujos pois "foram escravizados". "Aparentemente a escravidão foi um processo educativo pra ela e no vídeo um belo “não tem mais porco do que esse povo!” seguido de uma bela encarada direcionada a mim", contou.

Procurada, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) já identificou a idosa que aparece nas imagens. Conforme a polícia, ela será convocada a prestar depoimento na especializada.

O MetrôRio emitiu uma nota informando que repudia qualquer atitude de preconceito, discriminatória ou que cause constrangimento, e está disponível para colaborar com as autoridades policiais caso seja requisitado.

A concessionária também disse que orienta os clientes vítimas deste ou de qualquer outro tipo de violência a acionarem imediatamente seus agentes de segurança, que darão auxílio e atuarão no encaminhamento das partes para a delegacia, para registro de ocorrência.