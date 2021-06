Faustão - Reprodução/Globo

Por iG

Publicado 17/06/2021 14:25 | Atualizado 17/06/2021 14:31

Esposa de Faustão, Luciana Cardoso, alterou e apagou a legenda em que contava a volta do apresentador ao comando do 'Domingão'. Nesta quinta-feira (17), a Globo anunciou a saída definitiva do apresentador, que será substituído por Tiago Leifert até a estreia de Luciano Huck.



Na quarta-feira (16), Luciana escreveu, em uma foto no Instagram, agradecendo o apoio recebido durante a recuperação do apresentador de uma infecção urinária. "Obrigada por todas as mensagens. Fausto já está ótimo e pronto pro próximo Domingão na sua televisão", dizia a postagem.



Luciana editou a legenda e apagou o anúncio da volta, que não irá acontecer mais, já que Leifert assumirá no domingo (20). O diretor Boninho chegou a comentar a foto ontem, dizendo: "Bora fazer o Domingão".



