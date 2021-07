Rafa Kalimann - Divulgação

F FABIA OLIVEIRA

Publicado 14/07/2021 20:25

Em abril, Rafa Kalimann se associou à uma marca de cosméticos para lançar um coleção com seu nome e o sucesso foi tão grande, que a parceria está de volta com duas novas paletas dos produtos lançados de batons, sombras, blushes e delineadores. A coleção foi toda escolhida e acompanhada de perto pela influenciadora e apresentadora que, claro, está satisfeitíssima com o retorno financeiro. Rafa e o seu lado empresária falando mais alto nesta fase de solteira novamente na vida.