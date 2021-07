Ysis comemora 7 anos em parque aquático - Divulgação

Ysis comemora 7 anos em parque aquático Divulgação

FABIA OLIVEIRA

Publicado 14/07/2021 21:09

Filha de Wesley Safadão e Thyane Dantas, Ysis completou sete anos ontem, e aproveitou para curtir um dia de aventura e muita diversão no Beach Park. Assíduos frequentadores do local, Ysis e a família se divertiram em brinquedos como Acqua Show e Ilha do Tesouro, alguns dos favoritos da aniversariante. O dia especial contou ainda com um bolo de aniversário e a presença da personagem Fofura, da Turma do Parque, que participou do parabéns junto à família. Na hora de soprar a velinha, Ysis revelou seu desejo: "papai descer no Insano (o maior tobogã do parque)!", disse a menina.