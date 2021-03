Jojo Todynho Reprodução/Record

Por O Dia

Publicado 18/03/2021 04:00

Previsto para estrear em julho, na Record TV, o reality 'A Ilha' já tem até elenco fechado. A atração irá confinar os participantes em uma ilha ainda não divulgada pela emissora, e lá devem passar por algumas provas, principalmente de resistência, na busca pelo prêmio final, cujo valor ainda é guardado à sete chaves. Todos os cotados pela produção do programa estão em forma e com bom condicionamento físico para aguentar o confinamento, que deve exigir bastante de cada participante. O reality não será sobre sobrevivência e sim voltado para a resistência. As provas terão, em sua maioria, o estilo 'caça ao tesouro'. 'A Ilha' promete ser um sucesso como a última 'A Fazenda', vencida por Jojo Todynho.