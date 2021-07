Damião Lucas Matias de Moraes, de 28 anos, foi preso por tentativa de feminicídio - Divulgação

Publicado 28/07/2021 08:19 | Atualizado 28/07/2021 08:59

Rio - A Polícia Civil prendeu um homem identificado como Damião Lucas Matias de Moraes, de 28 anos, nesta terça-feira (27), por tentativa de feminicídio. De acordo com a corporação, ele incendiou a casa da ex-companheira com ela e o filho do casal dentro, em Imbariê, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

A vítima relatou ao delegado Marcos Santana Gomes, titular da 62ªDP (Imbariê), que Damião, por não aceitar o término do relacionamento, que ocorreu há cerca de um mês, vinha lhe ameaçando através de áudios dizendo que iria queimá-la viva.

Créditos: WhatsApp O DIA pic.twitter.com/6D9IcA8lvy — Jornal O Dia (@jornalodia) July 28, 2021 "No dia do crime ele entrou na casa com um galão de gasolina, obrigou a vítima a sentar no sofá da sala e lançou o combustível no cômodo e ateou fogo no sofá embebido de gasolina", disse o delegado.

A jovem de 23 anos gravou o momento em que ele começa a execução do crime. Na gravação, a qual O DIA teve acesso, ela faz menção ao filho que estava em casa e o cheiro de gasolina derramada no local.

"Não tem volta, tá decidido", iniciou Damião. "Precisa fazer isso?", questionou ela. "Você não tem ninguém mais. Eu não tenho família", disse o homem. "Aí você vai fazer isso comigo e com teu filho? Olha o cheiro, você vai acabar botando fogo na casa, cara. Para com isso", pediu a vítima.

A perícia concluiu que Damião arrombou a porta para entrar na casa e que o foco do incêndio é o sofá, local onde a vítima ficou sentada a mando do homem.

De acordo com a polícia, a jovem sofreu algumas queimaduras e disse que só escapou com a ajuda de vizinhos, que viram a casa pegando fogo. A criança, de 2 anos, que estava dormindo no quarto, não se feriu.

O caso está sendo investigado pela 62ªDP (Imbariê).