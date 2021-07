Vendas do comércio lojista do Rio de Janeiro cresceram 0,5% no mês de junho - Tânia Rêgo /Agência Brasil

Vendas do comércio lojista do Rio de Janeiro cresceram 0,5% no mês de junhoTânia Rêgo /Agência Brasil

Publicado 30/07/2021 12:14

Rio - As vendas do comércio lojista do Rio de Janeiro cresceram 0,5% no mês de junho em relação ao mesmo mês do ano passado. Foi o primeiro resultado positivo do ano na capital fluminense , interrompendo cinco meses de resultados negativos. No acumulado do semestre (janeiro/junho) as vendas aumentaram 1,5%. Os números são da pesquisa Termômetro de Vendas divulgada pelo Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro – CDLRio e pelo SindilojasRio, que ouviu cerca de 500 estabelecimentos comerciais da cidade.



Segundo Aldo Gonçalves, presidente do CDLRio e do SindilojasRio, que juntos representam mais de 30 mil estabelecimentos comerciais, o mês de junho registrou o primeiro resultado positivo do ano. "Este desempenho foi motivado pela diminuição das restrições impostas ao comércio pela pandemia e também pelo aumento do número das pessoas vacinadas que vem encorajando os consumidores a sair para as compras".



Publicidade

A pesquisa mostra também que Tecidos, Confecções e Calçados, setores do Ramo Mole (bens não duráveis) e Móveis e Eletrodomésticos do Ramo Duro (bens duráveis) registraram resultados positivos. A venda a prazo foi a forma de pagamento preferida pelos consumidores.