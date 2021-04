De acordo com a Polícia Militar, a empilhadeira caiu sobre o empregado Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Rio - Neste domingo, um acidente com o operador de empilhadeira levou a morte de um funcionário do Carrefour, na Zona Norte de São Paulo. De acordo com a Polícia Militar, a empilhadeira caiu sobre o empregado, Matheus Silva, em um galpão dentro do supermercado, na Marginal Tietê, por volta das 12h.

12h00 Acidente pessoal (queda de empilhadeira, Av Otaviano Alves de Lima, 1824 ( no Carrefour ) pelo local 1 vítima, masculino, adulto, constatado óbito pela médica da USA aguardo mais inf. #193R April 25, 2021

O Carrefour informou em nota que após o incidente as atividades foram paralisadas, e a empresa prestou atendimento inicial e acionou Corpo de Bombeiros e o SAMU. Confira a nota abaixo.

"É com grande pesar que informamos o falecimento de um colaborador nosso na loja Limão, decorrente de um acidente na área de estoque com uma empilhadeira. O colaborador trabalhava como operador de loja. Imediatamente ao acidente, prestamos o atendimento inicial e acionamos o Corpo de Bombeiros e o SAMU. O acesso à vítima e ao local do acidente ficou restrito à pedido da Polícia para a realização da perícia. Em respeito aos familiares e colegas de trabalho do colaborador, as operações foram suspensas e a loja, fechada neste domingo. Estamos à disposição das autoridades para contribuir com as investigações. Neste momento de imensa dor, estamos em contato com a família, dando todo o suporte necessário e também apoio psicológico."

Segundo a prima de Matheus, o Carrefour alegou "falha no sistema" após o fechamento do mercado.