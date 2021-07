Em maio, o estado do Rio de Janeiro abriu 17.610 novos postos de trabalho formais - Divulgação

Em maio, o estado do Rio de Janeiro abriu 17.610 novos postos de trabalho formais

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 11:22 | Atualizado 02/07/2021 11:25

Rio - O estado do Rio de Janeiro abriu, em maio, 17.610 novos postos de trabalho formais, quarto resultado positivo consecutivo e o melhor desempenho desde novembro, de acordo com a plataforma Retratos Regionais, da Firjan. O levantamento destaca que houve saldo positivo em todos grandes setores: Serviços (+11.125), Comércio (+3.211), Agropecuária (+2.003) e Indústria e Construção (+1.271).

Com esse resultado, no acumulado de 2021, já foram abertas 49.310 vagas no estado do Rio, com Serviços (+31.082) e o setor industrial (+13.643) liderando as contratações. Já a Agropecuária (+2.775) e Comércio (+1.810) apresentam saldos menores, mas também registram resultado positivo no ano.

Em maio, no setor de Serviços, os maiores volumes de contratações ocorreram nos segmentos de Atividades de Organizações Associativas (+3.221) e Atividades de Atenção À Saúde Humana (+1.399). No setor de Comércio, destacaram-se o Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos para Uso Humano e Veterinário (+618), Hipermercados e Supermercados (+553) e Minimercados, Mercearias e Armazéns (+426).

Na Agropecuária, as contratações se concentraram nas Atividades de Apoio à Agricultura (+1.169) e no Cultivo de Cana-de-açúcar (+718). Por fim, no setor Industrial, a Construção Civil (+599) seguiu se destacando, mas registram-se também as Indústrias Extrativas (+272), Manutenção, Reparação e Instalação de Máquinas e Equipamentos (+256) e Fabricação de Produtos de Minerais Não-Metálicos (+228).

Crescimento também no interior

Na análise municipal, 71 dos 92 municípios fluminenses apresentaram saldo positivo no mês. A capital concentrou aproximadamente metade das novas vagas (+8.513), seguida de Campos dos Goytacazes (+1.488) e São Francisco de Itabapoana (+1.099), ambos puxados pela Agricultura, Maricá (+899) e Duque de Caxias (+679).

Os primeiros meses da pandemia da COVID-19 impactaram profundamente o mercado de trabalho nacional e fluminense, uma vez que as empresas ainda precisariam se adaptar aos novos protocolos de funcionamento e às restrições impostas pelas autoridades para conter a circulação do vírus. Com isso, entre março e julho de 2020, o estado do Rio fechou mais de 191 mil vagas com carteira assinada.

“A partir processo de recuperação gradual do emprego, entre agosto de 2020 e maio de 2021 houve a abertura de 116.989 vagas. Em outras palavras, isso indica que 6 em cada 10 postos de trabalho com carteira assinada fechados nos primeiros meses da pandemia já foram reabertos no estado”, ressalta o gerente de Estudos Econômicos da Firjan, Jonathas Goulart.

Na maior parte dos municípios, inclusive, as perdas observadas no início da pandemia já foram mais do que compensadas: 56 dos 92 municípios do estado apresentam saldo líquido de geração de empregos no acumulado de março de 2020 a maio de 2021.

Plataforma Retratos Regionais

A plataforma Retratos Regionais da Firjan tem como base o saldo de empregos formais disponibilizados no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia. Em painel setorial são disponibilizados dados específicos dos setores industriais.

Em painel regional, que também permite a busca por município, é apresentado o cenário geral de empregos, incluindo todos os grandes setores. A plataforma pode ser acessada por meio deste link: www.firjan.com.br/retratosregionais.