INSS prolonga calendário para prova de vida - Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 16:02 | Atualizado 05/07/2021 17:18

Rio - Com a Portaria publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira, 5, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) prorrogou o calendário da prova de vida até agosto de 2022. No novo calendário, estão previstas as datas que todos os segurados devem fazer a comprovação, levando em conta a última prova de vida feita pelo beneficiário. Vale lembrar que caso não faça a renovação do cadastro, os aposentados e pensionistas têm o pagamento do benefício bloqueado e até mesmo suspenso, caso não cumpra o recadastramento no prazo de seis meses após o vencimento da comprovação.

"Os prazos para 2021 seguem os mesmos e é importante que a pessoa fique atenta para realizar a prova de vida seguindo o calendário", reforçou o INSS.

Segundo o Diretor de Benefícios do instituto, José Carlos de Oliveira, o novo calendário deve ser acompanhado por todos os beneficiários, e não apenas aqueles que não conseguiram fazer a prova de vida em 2021. "É importante lembrar que as pessoas com mais de 80 anos e com dificuldade de locomoção não precisam ir até o banco. Nesses casos, o próprio beneficiário, ou um familiar, pode pedir o serviço de prova de vida domiciliar" reforçou.



Confira o calendário completo:

Mês de vencimento - Mês em que a renovação deverá ser feita

Até abril/2020 - Junho/2021



Maio e junho/2020 - Julho/2021



Julho e agosto/2020 - Agosto/2021



Setembro e outubro/2020 - Setembro/2021



Novembro e dezembro/2020 - Outubro/2021



Janeiro e fevereiro/2021 - Novembro/2021



Março e abril/2021 - Dezembro/2021



Maio e junho/2021 - Janeiro/2022



Julho e agosto/2021 - Fevereiro/2021



Setembro e outubro/2021 - Março/2022



Novembro e dezembro/2021 - Abril/2022



Janeiro e fevereiro/2022 - Maio/2022



Março e abril/2022 - Junho/2022



Maio e junho/2022 - Julho/2022



Julho e agosto/2022 - Agosto/2022

Quem deve fazer a comprovação



A prova de vida é um procedimento previsto em lei para evitar fraudes e pagamentos indevidos e acontece uma vez por ano. Devem fazer a comprovação os aposentados, pensionistas e pessoas que recebem benefícios assistenciais há mais de um ano.



Como fazer a prova de vida



Banco

O cidadão pode comparecer presencialmente no banco onde recebe seu pagamento. Algumas instituições bancárias oferecem alternativas, como prova de vida pelo caixa eletrônico ou por aplicativos. O beneficiário deve confirmar as opções disponíveis e o horário de funcionamento junto ao banco, pois algumas instituições oferecem horários diferenciados para os beneficiários do INSS.





Biometria facial

Para ter acesso ao serviço, é preciso ter a biometria facial já cadastrada nos bancos de dados do TSE e Detran. O próprio sistema do Meu INSS informa o usuário nos casos em que ele não pode realizar a prova de vida pelo aplicativo. O serviço encontra-se disponível atualmente para 6.580.056 pessoas.





Prova de vida para quem tenha mais de 80 anos

As pessoas que se encontram acamadas, hospitalizadas, ou que sejam maiores de 80 anos com dificuldade de locomoção podem solicitar prova de vida domiciliar.



O pedido de agendamento deve ser feito pelo telefone 135 ou pelo Meu INSS.



A pessoa que fizer o agendamento deve acompanhar o andamento do pedido pelos canais remotos (Meu INSS ou 135) e ficar atento para entregar, via Meu INSS, a documentação solicitada. A falta da documentação correta e completa pode inviabilizar a prestação deste serviço.

Para fazer a prova de vida pelo familiar no banco, é preciso estar cadastrado como procurador - É bom lembrar que o procurador cadastrado no Meu INSS pode ir ao banco realizar a prova de vida em nome da pessoa que está acamada ou impossibilitada de ir até a agência.



Se a pessoa já tiver procuração cadastrada há mais de um ano, ela precisará renovar a procuração.



Para nomear um procurador, ou renovar uma procuração, basta seguir as orientações que estão no link: https://www.gov.br/pt-br/servicos/cadastrar-ou-renovar-procuracao.





Agendamento domiciliar



Faça login no Meu INSS e, na barra de pesquisa que aparece abaixo do seu nome, escreva prova de vida. Em seguida, escolha a prova de vida mais adequada à situação da pessoa (dificuldade de locomoção ou maior de 80 anos) e siga as orientações que aparecerão na tela.

Perdeu o prazo para a prova de vida?



Quem perdeu o prazo da prova de vida terá o benefício suspenso. Nesse caso, a pessoa deve comparecer ao banco no qual recebe o pagamento. Lá, a pessoa fará a comprovação de vida e o pagamento será liberado na mesma hora. É importante procurar o banco o quanto antes.



Caso o beneficiário possua biometria cadastrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ou no Departamento de Trânsito (DETRAN), poderá ainda fazer a comprovação pelo aplicativo do Meu INSS, sem necessidade de ir ao banco.



Em último caso, se a pessoa não conseguir realizar a prova de vida diretamente na rede bancária ou através do aplicativo Meu INSS, deverá entrar em contato com a Central 135 para que seja agendado atendimento em uma Agência da Previdência Social.



Após a suspensão do pagamento, se a prova de vida não for realizada num prazo de até seis meses, o benefício será cessado. Nesse caso, é preciso que o segurado solicite a reativação do benefício pelo Meu INSS. O passo a passo está no link: https://www.gov.br/pt-br/servicos/solicitar-reativacao-de-beneficio.



O pedido de reativação será analisado pelo INSS dentro dos prazos legais e, após aprovado, o pagamento pode ser liberado em até 72h. Atualmente, esse serviço leva em média 40 dias para ser concluído. Por isso, o ideal é ficar atento aos prazos para fazer a prova de vida assim que possível.