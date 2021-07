Programa SuperaRJ é do Governo do Estado e conta com o apoio das prefeituras - Divulgação

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 18:08 | Atualizado 05/07/2021 18:49

O Governo do Estado vai distribuir diariamente os cartões com o benefício do programa SuperaRJ nas unidades de atendimento da Secretaria de Trabalho e Renda. A ação começou nesta quinta-feira, 01, nos postos Sine do Centro do Rio e da Rocinha e na Casa do Trabalhador da Ilha do Governador. Na quarta-feira, os cartões estarão disponíveis no posto Sine da Barra da Tijuca. O objetivo é otimizar a entrega dos cartões com o auxílio emergencial.

Todas as famílias que moram nas regiões atendidas pelos equipamentos estaduais serão comunicadas, por telefone, sobre o horário e a data para que possam buscar seus cartões. A ideia é ampliar o atendimento para todos os postos Sine e Casas do Trabalhador ao longo deste mês. As entregas seguem também nos locais e datas estipuladas desde o início da distribuição dos cartões.

Segunda parcela

Cerca de 53 mil famílias cadastradas no programa receberam, nesta quarta-feira (30/06), a segunda parcela do auxílio. O cartão dos beneficiados pelo programa será recarregado automaticamente. O valor do auxílio é de, no mínimo, R$ 200,00 com adicional de R$ 50,00 por filho menor de idade, limitado a dois filhos.Ao todo, serão beneficiadas cerca de 1,4 milhão de pessoas que vivem em situação de pobreza e extrema pobreza ou que perderam empregos durante a pandemia da Covid-19. O SuperaRJ também prevê crédito de até R$ 50 mil para micro e pequenos empresários.

Para saber se tem direito ao SuperaRJ e como obter o benefício, os canais são os sites superarj.rj.gov.br rj.gov.br ou o número 08000717474, que funciona de segunda a sexta entre 8h e 20h40 e sábado das 8h às 14h20.

Serviço

Casa do Trabalhador - Ilha do Governador

Endereço: Estrada da Cacuia, 1.574 - Cocotá - Ilha do Governador

Horário de funcionamento: 9h às 18h

Posto Sine - Rocinha

Endereço: Estrada da Gávea, 242 - Rocinha

Horário de funcionamento: 9h às 16h

Posto Sine - Centro

Endereço: Rua do Lavradio, 42 - Centro

Horário de funcionamento: 9h às 16h